Работаем над этим, – в ГУР оценили перспективы обмена пленными "всех на всех"

Украина прорабатывает формат обмена военнопленными "всех на всех". Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает над возвращением украинских защитников и гражданских лиц, которых удерживают россияне. За время войны между Украиной и Россией состоялся 61 обмен пленными.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова для YouTube-канала "Дайджест Блауша".

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Возможен ли масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной

По словам Юсова, работа над обменом пленных продолжается постоянно. Этим занимается специальная переговорная группа. Конечной целью Украины, конечно же, является обмен всех украинцев, которых взяла в плен Россия. Взамен противник вернет своих людей, которых удерживают в Украине.

Украина не ждет завершения войны, чтобы вернуть домой всех военнопленных, хотя именно такую процедуру предусматривают международное гуманитарное право и Женевские конвенции. Сейчас Координационный штаб продолжает действовать, поэтому Андрей Юсов анонсирует новые результаты его работы.

Активно прорабатывается формат "всех на всех", к которому нужно стремиться. В то же время уже ведется подготовка отдельных обменов по конкретным кейсам, в частности по возвращению тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных,

– сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что процесс обмена является непростым, ведь Украина имеет дело с агрессором, который пренебрегает международным правом: военнопленные в России содержатся в неподобающе обустроенных местах, страна-агрессор берет в плен гражданских лиц, блокирует работу международных смешанных медицинских комиссий. Однако на некоторые уступки Россия все же идет. Например, недавно удалось начать формат обмена тяжелобольных и тяжелораненых, и впереди еще есть много работы.

Стоит помнить, что война продолжается еще с 2014 года, и в плену остаются люди, которых удерживают с тех пор. Это отдельная драматическая история, касающаяся не только военных, но и женщин, некомбатантов и многих других. Каждая такая история трагическая, но эти люди живы, и Украина за них борется,

– отметил Юсов.

Представитель ГУР сказал также, что не все детали этого процесса можно разглашать сейчас, однако в мирное время об этом будут говорить открыто. Однако украинское руководство всегда помнит о главном – вернуть каждого военнопленного.

Напомним, 5 февраля домой вернулись 150 украинцев, которых удерживала Россия. Некоторые из них находились в плену более двух лет. Среди тех, кого удалось обменять были представители различных родов войск и один полицейский.