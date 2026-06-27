Комментируя это в беседе с 24 Каналом, военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба отметил, что у военных, безусловно, возникают психологические проблемы, как и у многих людей, живущих в стране, где идет война.

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Возвращение военных с фронта: чем должно заниматься государство?

Бойцы ВСУ, как подчеркнул военнослужащий, сейчас работают над тем, чтобы им было куда возвращаться. А страна должна думать над тем, как после возвращения украинских защитников провести для них качественную реабилитацию, защитить от психологической нагрузки, которая на них обрушилась.

Стоит ли их бояться? Я думаю, что бояться нужно не этого, а прихода россиян. Тогда военным некуда будет возвращаться, и все мы дружно уедем в эмиграцию или в фильтрационные лагеря,

– озвучил Вышебаба.

Полное интервью с Павлом Вышебабой: смотрите в видео

Боец убежден, что военных и ветеранов войны не стоит опасаться, а нужно помочь им реабилитироваться, нормально чувствовать себя в гражданской жизни. По его словам, стоит подумать и над тем, как правильно и справедливо осуществлять сегодня мобилизацию, а также ротацию, чтобы избежать психологических проблем у бойцов.

Если оставить военного еще на 20 лет на войне, конечно, у него будут психологические проблемы. Да и так 4 года на фронте мало кого оставят с неповрежденной психикой,

– подчеркнул Вышебаба.

Подводя итог, он отметил, что во время АТО были проведены исследования, в которых указывалось, что человек не может находиться на фронте более года, ему необходим отдых. Ведь наблюдается истощение, острый стресс переходит в хронический, в результате чего возникает выгорание, риск развития ПТСР, бессонница.

Вишебаба считает, что следует отработать механизм ротации, чтобы бойцы, длительное время находящиеся на фронте, имели возможность отдохнуть, восстановиться и укрепить свое здоровье.