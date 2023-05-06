Второй раз пережил ад российского плена: в Украину вернули медика-героя

Украина 6 мая вернула домой 45 защитников и защитниц Мариуполя. Среди них – медик, дважды переживший российский плен.

Из российского плена вернули 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. В частности, героя-медика, дважды пережившего российский плен. Детали рассказал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Обратите внимание Герой "Азовстали": из плена вернули львовянина азовца Святослава Серого

Впервые герой попал в плен в 2015 году. Это произошло после Широкинской операции.

Тогда он пробыл в плену более двух лет, а после освобождения снова пошел служить. Повторно попал в плен, защищая Мариуполь и "Азовсталь" от захватчиков,

– говорится в сообщении.

Также из российского плена вернулись:

участник миссии по эвакуации раненых из "Азовстали". Эвакуационный вертолет, на котором находился герой, сбили. В то же время воин выжил. Теперь его ждет курс лечения и реабилитация.

пара, которая стала семьей во время героической обороны "Азовстали";

азовец Святослав Серый, получивший ранение во время второй операции, когда из местного порта забирали всех защитников на "Азовсталь".

Украина вернет всех защитников и защитниц, а также гражданских, которых Россия удерживает в плену.