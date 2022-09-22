путин снова испытал русский народец на прочность
22 сентября 2022 , 10:18Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Каждый солдат должен знать, что его не забыли. Каждый спасенный из застенок украинец бесценен.
путинская оплеуха оккупантам
Помним, что в заложниках еще примерно 2 тысячи бойцов только с "Азовстали". И истязают их каждый день.
Достойно внимания путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни
А путин снова испытывает свой народец на прочность: выменял кума и генерала, а простых ванек оставил в плену.
Пусть остальные ваньки воюют и знают, что они своему главнокомандующему по-барабану. Пятерочка, мотиватор от Бога.
Что известно об освобождении защитников "Азовстали"
- 21 сентября Украине удалось освободить из плена 215 Героев, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе.
- Среди них такие известные командиры, как Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский.
- Впрочем, они до конца войны будут находиться в Турции под протекторатом Эрдогана.
- Чтобы освободить защитников, Украина отдала россии кума путина медведчука и еще 55 предателей и оккупантов.
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