путин снова испытал русский народец на прочность

22 сентября 2022 , 10:18
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Сергій Марченко

Источник:

фейсбук Сергея Марченко

Каждый солдат должен знать, что его не забыли. Каждый спасенный из застенок украинец бесценен.

путинская оплеуха оккупантам

Помним, что в заложниках еще примерно 2 тысячи бойцов только с "Азовстали". И истязают их каждый день.

Достойно внимания путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни

А путин снова испытывает свой народец на прочность: выменял кума и генерала, а простых ванек оставил в плену.

Пусть остальные ваньки воюют и знают, что они своему главнокомандующему по-барабану. Пятерочка, мотиватор от Бога.

Украине среди других удалось освободить и самых известных командиров защитников "Азовстали" / Фото пресс-службы МВД

Что известно об освобождении защитников "Азовстали"

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Автор: Сергій Марченко