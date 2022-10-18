Защитницы Украины спели гимн после освобождения из российского плена: мощное видео
17 октября в Украине прошел первый женский обмен. Домой вернулись 108 украинок. В сети показали, как они красиво спели наш гимн.
Украинские защитницы не смогли сдержать слез, когда пели гимн. Соответствующее видео опубликовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.
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Как освобожденные из плена украинки спели гимн
На опубликованном видео можно увидеть, как освобожденные из российского плена женщины едут по дороге и поют украинский гимн. Затем они стали обнимать своих родных и знакомых, вытирая слезы счастья, потому что они уже на своей земле.
После этого защитницы снова спели гимн в автобусе, положив руки на сердце.
Кстати, этот обмен был примечателен тем, что среди освобожденных одни женщины.
Освобожденные защитницы поют гимн Украины: смотрите видео
Что известно об освобождении украинок
Как стало известно, удалось освободить 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок, 85 – рядовых и сержанток, а еще 12 гражданских. Женщин встречали их близкие.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что это первый совершенно женский обмен. Он передал освобожденным украинкам благодарность от президента Владимира Зеленского за стойкость и веру.
Кстати, Ермак сообщил, что это был нервный обмен. Так, домой вернули:
- 35 защитниц из ВСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТРо,
- 8 – НГУ,
- 5 – ДССТ,
- 4 – ГНСУ,
- 12 – гражданских.
Кроме того, из российского плена вернули Викторию Обидину — медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с дочерью Алисой. Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что совсем скоро Виктория обнимет свою Алису, которая после эвакуации находилась у родственников в Запорожье.
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