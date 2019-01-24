Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом

На этой неделе в России и США случилось несколько событий, объединяющих в один сюжет российского олигарха Олега Дерипаску, белорусскую проститутку Настю Рыбку и американского президента Дональда Трампа.

Это прямо настоящее кино, и даже роли второго плана там достались довольно ярким персонажам – например, там поучаствовали Пол Манафорт и Алексей Навальный.

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Итак, все это началось еще год назад, когда на офис главного российского оппозиционера совершили набег какие-то полуголые девицы. Он решил узнать, кто они вообще такие. И с удивлением для себя выяснил, что как минимум одна из них – Ананастасия Вашукевич по прозвищу Рыбка, так как каталась на яхте с олигархом Олегом Дерипаской.

После небольшого расследования оказалось, что "алюминиевый король" катает на своей яхте с проститутками высокопоставленных российских чиновников. А сама Настя даже книгу об этом написала и подробно все это показала в своем Instagram.

На первый взгляд, все это, конечно, не очень красиво. Но, в общем, дело хозяйское. Если нравится российским чиновникам и олигархам бороздить моря в компании взвода проституток – то пожалуйста, имеют полное право. Но Навальный выяснил кое-что намного более интересное.



Навальный выяснил действительно много интересного о приключениях Рыбки

Оказывается, на этой яхте помимо Дерипаски, Насти Рыбки и ее коллег находился Сергей Приходько. Это российский вице-премьер, отвечающий за всякие серые и темные операции правительства за границей. Вместе с Дерипаской он обсуждал на этой яхте вмешательство России в выборы американского президента.

Я напомню, что лето 2016 года – это самый разгар предвыборной кампании в США. Москва тогда изо всех сил поддерживала Дональда Трампа. А Дерипаска в этот момент поддерживал тесные бизнес-отношения с Полом Манафортом, который в это время работал главой избирательного штаба Дональда Трампа.

Как выяснили американские следователи уже сейчас, Манафорт тогда сливал российскому олигарху информацию о ходе кампании. И вот смотрите, какой канал связи получается. Трамп общается с Манафортом, тот – с Дерипаской. Олигарх встречается на яхте с Приходько, а тот уже докладывает Владимиру Путину.



Дональд Трамп общается с Полом Манафортом, а тот тесно сотрудничает с Олегом Дерипаской

Российские официальные лица со штабом Трампа вроде бы не общаются. Их там нет! Доказательств их вмешательства в кампанию тоже нет. Да, там крутится Дерипаска, но он – частное лицо, у него свой бизнес с Манафортом. Схема отличная. Никто ничего не должен узнать. Но тут появляется Настя Рыбка и просто по глупости сообщает всему миру страшную тайну.

Оказывается, после встречи с Манафортом Дерипаска принимает у себя на яхте российского вице-премьера, отвечающего за всякие тайные делишки за границей. Причем обсуждают они не рыбалку, а именно вмешательство в выборы в США!

В России начинается паника. Правительство пытается заблокировать сайт Навального, где размещена вся эта информация. Власти пытаются выпилить его разоблачения из Youtube и Instagram. Одновременно огромная армия ботов изо всех сил пытается увести разговор от обсуждения темы вмешательства в выборы.



Дерипаска возит на яхте не только проституток, но и Сергея Приходько

Такой активности не было даже после расследования о многомиллиардных кражах лично Дмитрием Медведевым. Было видно, что российское государство очень испугалось. Если бы Настя Рыбка попала в США и рассказала там все, что знает, последствия могли бы быть самыми ужасными – как для России, так и для Дональда Трампа.

Но Кремлю и Дерипаске очень повезло, что интеллект белорусской проститутки оказался на уровне даже не рыбки, а какого-то моллюска или червя. У нее даже инстинкт самосохранения отсутствовал!

Что ей надо было делать? Ей в этот момент надо было залечь на дно, приклеить себе бороду и бежать в американское посольство с просьбой о помощи и убежище. Если бы она вела себя адекватно и пообещала ФБР рассказать о разговорах на той самой яхте, то ей бы наверняка помогли. Что же произошло на самом деле?



Сергей Приходько – ответственный за темные дела за границей лично перед Путиным

Став, благодаря Навальному, известной, она начала раздавать интервью и записала несколько видеороликов, в которых шантажировала не только Дерипаску, но и Путина. От олигарха она требовала жениться, а от президента России – встретиться и поговорить. Конечно, ни того ни другого не случилось, и Настя полетела купаться в лучах славы в Таиланд. Там она вела какие-то малопонятные секс-тренинги, и видимо, надеялась заработать кучу денег благодаря своей неожиданной популярности.

Это была большая ошибка. Дерипаска задействовал все свои связи, и в Таиланде Рыбку арестовали. Год ее мариновали в тюрьме, где у нее внезапно наступило просветление. Она попросила американцев забрать ее к себе, чтобы там, в Вашингтоне, она рассказала все, что знает. Но к тому моменту история прокисла, хайп от нее уже прошел.

Американцы и ранее особенно сильно за этой историей не следили, так как им тяжело понять, что происходит за пределами англоязычного мира. Это для них какие-то разборки в молдавском селе. Да и зачем администрации Трампа спасать белорусскую проститутку, которая может случайно прикончить эту самую администрацию? Пускай себе сидит в Таиланде.



И всю эту идеальную схему разрушила одна проститутка

Правда, тайцы вот сейчас, в январе, приняли решение, что Рыбка ничего ужасного для их страны не сделала. Все-таки слабоумие – это не уголовное преступление. Ее посадили на самолет в Москву, откуда она должна была транзитом улететь в Минск. Но в Москве ее уже ждали какие-то охранники, не полиция даже. Вопреки всем законам, ее силой уволокли из транзитной зоны аэропорта на территорию России, где тут же задержали на трое суток – до суда.

По данным Навального, Дерипаска снова задействовал свои связи, чтобы посадить Рыбку на максимально долгий срок. Оппозиционер даже вывел в эфир перехваченные разговоры миньонов Дерипаски, которые обсуждают, как уничтожить несчастную белоруску. Скорее всего, ее и правда отправили бы в ГУЛАГ, где постарались бы максимально быстро убить.

Но так совпало, что вся эта история с подачи Навального вновь заинтересовала американские СМИ. Телеканал MSNBC даже показал огромный сюжет на эту тему. Если бы с Вашукевич случилось что-то нехорошее, то виноватым тут же стал бы Дерипаска. А ему сейчас надо отбеливать свою репутацию, не наоборот. В результате Рыбку из СИЗО отпустили.



Подозрение, кто помог Трампу занять Белый дом, постепенно превращается в понимание

Я думаю, она достаточно напугана, чтобы молчать и с американцами не бесед не вести. И вы знаете, так совпало, что у Дерипаски на этой неделе дела пошли в гору! Администрация Дональда Трампа сняла с него и с трех его компаний ранее введенные санкции. Это вызвало удивление даже у сторонников Трампа в Конгрессе. Чем Дерипаска заслужил такое к себе отношение, никто не понимает. По данным The New York Times, Белый дом врет, когда говорит, что российский олигарх теперь лишится своих активов. Нет, не лишится, все у него хорошо будет.

В общем, санкции снимаются по каким-то абсолютно необъяснимым причинам. Точнее, так: единственным объяснением тут может быть роль Дерипаски в избрании Трампа. Если на той самой яхте российский олигарх и правда сильно помог нынешнему президенту занять Белый дом, то американец сейчас просто отдает должок россиянину. Иных причин для симпании Трампа к Дерипаске у меня придумать не получается.

Соответственно, сейчас американским СМИ и сотрудникам ФБР обязательно надо вытащить на допрос Настю Рыбку. Кстати, она хвасталась, что обладает 16 часами записей разговоров на яхте. Это уже серьезно.

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Вы знаете, мне кажется, сейчас только эта белорусская проститутка может решить главную загадку российско-американских отношений и пояснить, что именно – и насколько сильно – сильно связывает Трампа, Дерипаску и российское правительство.

И я буду очень смеяться, если бизнес-империя российского миллиардера и безраничная власть американского президента исчезнут из-за любви к Instagram простой девушки Насти из славного города Бобруйск.