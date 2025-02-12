От ядерной боеголовки в "Искандерах" нас отделяет тонкая условность

Поделюсь вчерашними ночно-утренними впечатлениями...

Очередной синдром кремлевского бешенства

Самое причудливое – это смешанное ощущение, когда ты больше минуты наблюдаешь эти рыжевато-желтые "звездочки" в небе на востоке. Они медленно ползут вверх, а потом быстро падают вниз. Несколько отклоняясь от траектории, что была бы по законам свободного падения тела. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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В эти минуты ты понимаешь, что кто-то уже обречен и не можешь ничего сделать. Врывается мысль, что по этому азимуту в Киеве друзья и знакомые не живут. И на утро, скорее всего не будет ужасного известия.

А дальше только надеешься, что этот Patriot, который впопыхах взлетает белой звездой в неожиданном направлении, где-то в небе незаметно развернется и обезвредит того "Искандера". И жертв и разрушений будет просто меньше.

Вспышки отражаются оранжевыми сферами в утренней дымке, что завис в темном небе над городом. Без этого тумана место падения ракеты и не увидишь, слишком далеко. Мощные выходы ракет ПВО и далекие взрывы на горизонте сотрясают морозный воздух. Ты их не столько слышишь, сколько чувствуешь мощность всем телом и через дрожь земли. Оно говорит: "Вот новая беда случилась". Но у тебя как титановая плита между душой и миром – ты видел и хуже, и ближе.

Поэтому с холодным вниманием исследователя наблюдаешь и понимаешь, что ночные беспилотники, что их сбивали неподалеку – то была разведка. Пытаешься понять, какие цели у ракет, почему сегодня? И упираешься в вывод: 12 февраля – "Рамштайн", встреча министров в Париже. Это просто очередная демонстрация силы из Московии, очередной симптом хронического кремлевского бешенства, который привел к трансмутации питерской шпаны.

Россияне запугивают уже не украинцев

Ты осознаешь, что эти удары по сердцу страны – очередная попытка запугать уже не украинцев, а попытка "накошмарить" западный мир накануне важных встреч. Создать иллюзию имперской состоятельности, готовности в своем бешенстве идти до крайности.

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Поэтому есть трезвое понимание: нас от ядерной боеголовки в тех "Искандерах" отделяет тонкая условность, виртуальная граница, пересечь которую не мешает, по большому счету, ничего.

И я жалел, что этого не видит Леонид Кравчук и та группа людей, которые прогнулись перед внешним давлением. Которые забыв или закрыв глаза на столетия трагической истории, позволили лишить нашу страну ядерного щита.

И знаю, что наступит момент, когда мы снова заявим, что нападение на Украину равно самоубийству. Потому что в реакторах 239Pu образуется постоянно.