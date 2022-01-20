Впечатлила зона "Tik-токарь", – запорожские школьники в восторге от выставки Steel Tok

Группа "Метинвест" решила популяризировать технические профессии, создав выставку Steel Tok в Запорожье. Все продумали в современном формате Tik Tok, чтобы заинтересовать как можно большее количество школьников – им это удалось сделать.

Подростки просто в восторге от того, насколько интересны технические профессии, хотя и никогда об этом не задумывались. Впечатлениями поделилась 9-классница Вероника Зайковская.

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Девушке все очень понравилось – заверила, что узнала много нового.

"Я увидела количество профессий. Например, токарь – эту профессию узнала больше, чем знала до этого. Мне понравилась зона "Тик-токарь", она поразила меня больше всего", – сказала школьница.

Вероника Зайковская поражена выставкой Steel Tok / Скриншот с видео 24 канала

Выставку Steel Tok только в Запорожье посетят 2,5 тысяч школьников. Далее выставка пройдет в Мариуполе и Кривом Роге.

К слову, "Метинвест" не в первый раз пытается поощрять молодежь. К примеру, недавно в Мариуполе 525 студентов в учебных заведениях-партнерах "Метинвеста" получили дополнительную стипендию за первый семестр. Речь идет о тех, кто выбрал профильные для компании специальности.

Больше о Steel Tok

Выставка стартовала в Запорожье как одном из индустриальных центров страны. Ее организовала группа "Метинвест" .

. Старшеклассники проходят производственные квесты, чтобы еще больше их заинтересовать – все происходит в популярном формате ТикТок .

. На выставке 7 интерактивных локаций. Можно опробовать роль машиниста крана или тепловоза, слесаря, токаря, электромонтера и сварщика.

Что известно о выставке Steel Tok: смотрите видео

Автор Юрий Погребняк