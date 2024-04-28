Сеть поразил фантастический закат в украинских городах: вдохновляющие фото и видео

Воскресный вечер 28 апреля был удивительно красив, поэтому пользователи поспешили поделиться яркими фотографиями. 24 Канал собрал их в подборку.

Украинцы живут в сумасшедшее время, где тяжелые новости с фронта соседствуют с адресами инстаграмных кафе. К счастью, природа поддерживает нас: благодаря Силам обороны мы можем любоваться цветами, планировать поездки в ботсад на рассвете или поход в ту же кофейню. Будем же ценить то, что имеем сегодня, и не забываем донатить, чтобы наступило завтра!

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Красивее всего садилось солнце на Юге и Востоке

Там было самое большое богатство оттенков в вечернем небе. На отдельных фото можно даже заметить, как один цвет сменяется другим.

Закат в Николаеве / Фото местных пабликов

В Днепре видели и радугу. Особенно фантастический вид она выглядела на фоне зефирно-розового неба.– не хватало только пони!

Радуга вечером в Днепре: смотрите видео

Любоваться природой можно без конца. Палитра красок поражает!

Журналисты одесского издания "Думская" сделали целую подборку оранжевых фото.

Одесский закат 28 апреля / Фото "Думская"

Подписчики местных пабликов также щедро поделились красотой.

Невероятный вечер в Одессе / Фото местных пабликов

А также показали, как небо сливается с морем.

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Харьковчане не остались в стороне и показали это, что поймали в кадр. Там тоже была радуга

Закат в Харькове: смотрите ролик

Наконец, в Киеве также сделали неплохие кадры.

Солнце заходит в Киеве 28 апреля / Фото Ирины Вихрущ, 24 Канал

А журналисты одного из пабликов создали целый таймлапс, подписав его "Момент покоя среди хаоса".

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