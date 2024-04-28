Сеть поразил фантастический закат в украинских городах: вдохновляющие фото и видео
Воскресный вечер 28 апреля был удивительно красив, поэтому пользователи поспешили поделиться яркими фотографиями. 24 Канал собрал их в подборку.
Украинцы живут в сумасшедшее время, где тяжелые новости с фронта соседствуют с адресами инстаграмных кафе. К счастью, природа поддерживает нас: благодаря Силам обороны мы можем любоваться цветами, планировать поездки в ботсад на рассвете или поход в ту же кофейню. Будем же ценить то, что имеем сегодня, и не забываем донатить, чтобы наступило завтра!
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Красивее всего садилось солнце на Юге и Востоке
Там было самое большое богатство оттенков в вечернем небе. На отдельных фото можно даже заметить, как один цвет сменяется другим.
Закат в Николаеве / Фото местных пабликов
В Днепре видели и радугу. Особенно фантастический вид она выглядела на фоне зефирно-розового неба.– не хватало только пони!
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Любоваться природой можно без конца. Палитра красок поражает!
Журналисты одесского издания "Думская" сделали целую подборку оранжевых фото.
Одесский закат 28 апреля / Фото "Думская"
Подписчики местных пабликов также щедро поделились красотой.
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А также показали, как небо сливается с морем.
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Харьковчане не остались в стороне и показали это, что поймали в кадр. Там тоже была радуга
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Наконец, в Киеве также сделали неплохие кадры.
А журналисты одного из пабликов создали целый таймлапс, подписав его "Момент покоя среди хаоса".
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