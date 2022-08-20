Впереди знаковый рубеж, – Зеленский призвал украинцев готовиться к важной неделе

Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к тому, что впереди важная неделя. И это будет знаковый рубеж для каждого из нас.

Такое мнение президент высказал 20 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение за этот день.

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Почему впереди знаковый рубеж

Глава государства говорил прежде всего о самых важных государственных праздниках, которые приближаются. Однако вскоре мы добьемся и другой важной даты. "Впереди знаковый рубеж – полгода этого полномасштабного вторжения. Войны, изменившей все и для Украины, и для Европы, и для мира", – акцентировал президент.​

Он напомнил, как в первые дни вторжения ему "говорили и советовали разные "советчики". Вероятно, говорится о призывах мировых лидеров начать бежать или капитулировать. Однако Владимир Зеленский отметил, что теперь каждому из этих советчиков стыдно за свои слова.

В Крыму чувствуется временность оккупантов

Также глава Украины отметил, что продолжается активная подготовка к новой неделе. Потому что она дествительно очень важна для всех нас и для нашего государства.

Впереди – день нашего флага и день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная,

– сказал украинский лидер.

Он объяснил, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется – оккупация там временная, а Украина вернется.

Обращение Владимира Зеленского 20 августа: смотрите видео