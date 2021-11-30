Впервые в истории: в Сербии осудили вербовщика боевиков для войны на Донбассе

В Белграде суд вынес первый приговор вербовщику боевиков для войны на Востоке Украины. Его обвиняют в организации в 2014 году отправок на Донбасс наемников.

Это первый в Сербии приговор, касающийся вербовщика. Ведь до сих пор тюремные сроки получали только сами сербские боевики.

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В Сербии вынесли приговор вербовщику боевиков

Суд в Белграде вынес приговор мужчине, обвиняемому в организации в 2014 году отправок на Донбасс наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне оккупационных сил России.

Решением сербского суда, вербовщика, имя которого не называли, приговорили к 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание под домашним арестом.

Вербовщик признал свою вину

. По информации украинского посольства, в рядах прокремлевских террористов в Донецкой области воевали около 300 граждан Сербии.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что искал наемников через соцсети, после чего отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву. Далее боевиков перевозили в оккупированный Россией Алчевск.

Кроме того, злоумышленник и сам входил в состав одной из пророссийских группировок, которая называлась "Интернациональная бригада".