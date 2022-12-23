Украинских военных могут обучать на Patriot непосредственно в США, – Politico

Украинских военных будут обучать управлять зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах.

Соответствующую информацию издание сообщило, ссылаясь на двух официальных лиц Минобороны США. В Пентагоне объяснили, что обучение начнется скоро.

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Где могут провести обучение наших военных на Patriot

Был бы смысл проводить обучение в Соединенных Штатах. Скорее всего, в Форт-Силле, штат Оклахома, где расположено большинство инструкторов и комплексных тренажеров,

– заявил один из чиновников.

Он также пояснил, что проведение обучения в Европе будет связано с большими материально-техническими трудностями.

Более того, официальные лица на условиях анонимности заявили, что Департамент обсуждает, проводить все или часть обучения в США или в любой третьей стране, например, на базе США в Европе.

Следует отметить, что одной батареей Patriot управляет ориентировочно 90 военнослужащих. Она состоит из компьютеров, системы управления боем, радара с фазированной антенной решеткой, оборудования для производства электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Издание отмечает, что ранее ни одно обучение украинских военных не проводилось в Соединенных Штатах. С 24 февраля 2022 года ВСУ учились в Восточной Европе, Германии, Великобритании, но не в США.



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