Украинских военных могут обучать на Patriot непосредственно в США, – Politico
Источник:Politico
Украинских военных будут обучать управлять зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах.
Соответствующую информацию издание сообщило, ссылаясь на двух официальных лиц Минобороны США. В Пентагоне объяснили, что обучение начнется скоро.
Читайте также Впервые за границу после вторжения: все, что известно о визите Зеленского в США
Где могут провести обучение наших военных на Patriot
Был бы смысл проводить обучение в Соединенных Штатах. Скорее всего, в Форт-Силле, штат Оклахома, где расположено большинство инструкторов и комплексных тренажеров,
– заявил один из чиновников.
Он также пояснил, что проведение обучения в Европе будет связано с большими материально-техническими трудностями.
Более того, официальные лица на условиях анонимности заявили, что Департамент обсуждает, проводить все или часть обучения в США или в любой третьей стране, например, на базе США в Европе.
Следует отметить, что одной батареей Patriot управляет ориентировочно 90 военнослужащих. Она состоит из компьютеров, системы управления боем, радара с фазированной антенной решеткой, оборудования для производства электроэнергии и "до восьми пусковых установок".
Издание отмечает, что ранее ни одно обучение украинских военных не проводилось в Соединенных Штатах. С 24 февраля 2022 года ВСУ учились в Восточной Европе, Германии, Великобритании, но не в США.
Как ЗРК Patriot помогут закрыть небо над Украиной / Инфографика 24 канала
Заметьте Стоит более 1 миллиарда долларов: какая версия Patriot необходима Украине
Что известно о предоставлении Украине Patriot
- 21 декабря США решили, что предоставит Украине мощный пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Известно, что в эту сумму входит одна батарея Patriot, содержащая 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них. Подробнее о другом обещанном оружии читайте здесь.
- В Пентагоне заявили, что украинские военные будут учиться управлять Patriot несколько месяцев.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ объяснил, что на решение США передать нам противовоздушные системы повлияло обострение ситуации. Ведь нам сейчас кроме ракет и беспилотников грозит и российская авиация. Потому нужны предохранители к этому оружию.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат вспомнил, что Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров.