Пытали американца: США впервые в истории обвинили военнослужащих России за военные преступления

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения четырем российским военнослужащим за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину. Они похитили и пытали гражданина США во время оккупации Херсонской области.

Так, согласно обвинительному выводу, Сурен Мкртчян, Дмитрий Будник, а также солдаты по имени Валерий и Назар не только нарушили Женевскую конвенцию, но и законодательство США. За это им грозит пожизненное заключение.

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Что натворили россияне

Американское следствие установило, что вышеназванные оккупанты незаконно задержали гражданина США, после чего подвергли его пыткам и издевательствам.

Известно, что это произошло в апреле 2022 года в Херсонской области. Тогда командир воинской части вооруженных сил России и так называемой "ДНР" Мкртчян вместе с подчиненными военнослужащими Валерием и Назаром похитили американца из его собственного дома в селе Миле. Оккупанты во время похищения жестоко избили мужчину, в том числе используя примеры оружия, которое имели при себе. Затем злоумышленники привезли американца в импровизированную военную базу, где начались допросы. По данным прокуратуры США, в них также принимал участие другой командир воинской части Дмитрий Будник.

Так, во время одного из допросов Мкртчян, Валерий и Назар сняли с американца одежду и сфотографировали его. Затем оккупанты избили мужчину и, направив оружие в затылок, обещали убить. Вынудив гражданина США произнести последние слова, они инсценировали казнь, выстрелив мимо головы своей жертвы.

В общем, четырех военных из России обвиняют в незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что обвинения против четырех российских военнослужащих являются первыми, выдвинутыми в соответствии с американским законодательством о военных преступлениях.

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