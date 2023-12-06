Пытали американца: США впервые в истории обвинили военнослужащих России за военные преступления
Источник:Министерство юстиций США
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения четырем российским военнослужащим за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину. Они похитили и пытали гражданина США во время оккупации Херсонской области.
Так, согласно обвинительному выводу, Сурен Мкртчян, Дмитрий Будник, а также солдаты по имени Валерий и Назар не только нарушили Женевскую конвенцию, но и законодательство США. За это им грозит пожизненное заключение.
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Что натворили россияне
Американское следствие установило, что вышеназванные оккупанты незаконно задержали гражданина США, после чего подвергли его пыткам и издевательствам.
Известно, что это произошло в апреле 2022 года в Херсонской области. Тогда командир воинской части вооруженных сил России и так называемой "ДНР" Мкртчян вместе с подчиненными военнослужащими Валерием и Назаром похитили американца из его собственного дома в селе Миле. Оккупанты во время похищения жестоко избили мужчину, в том числе используя примеры оружия, которое имели при себе. Затем злоумышленники привезли американца в импровизированную военную базу, где начались допросы. По данным прокуратуры США, в них также принимал участие другой командир воинской части Дмитрий Будник.
Так, во время одного из допросов Мкртчян, Валерий и Назар сняли с американца одежду и сфотографировали его. Затем оккупанты избили мужчину и, направив оружие в затылок, обещали убить. Вынудив гражданина США произнести последние слова, они инсценировали казнь, выстрелив мимо головы своей жертвы.
В общем, четырех военных из России обвиняют в незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что обвинения против четырех российских военнослужащих являются первыми, выдвинутыми в соответствии с американским законодательством о военных преступлениях.
Расстрел безоружных украинских военнопленных: что известно
- 2 декабря в сети появилось ужасное видео, на котором российские военные казнили сдававшихся в плен двух украинских защитников. Оба невооруженных защитника вышли из блиндажа с поднятыми руками за головой и легли на землю лицом вниз. Впрочем, несмотря на это, оккупанты коварно их расстреляли.
- Впоследствии стало известно, что украинские военные были вынуждены сдаваться в плен из-за нехватки снарядов.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец назвал преступные действия оккупантов нарушением Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву.
- В ВСУ подтвердили расстрел сдававшихся в плен украинских военных.
- В Офисе генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Там сообщили, что, вероятно, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степное Покровского района Донецкой области.
- По данным главы Авдеевской МВА, Силы обороны уже ликвидировали оккупантов, причастных к расстрелу безоружных защитников.