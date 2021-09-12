Впервые в Украине: на Закарпатье появились полицейские на электросамокатах

На улицах Ужгорода от 11 сентября 2021 года курсирует экипаж полицейских на электрических самокатах. Правоохранители будут ездить возле пешеходных зон и только в светлое время суток.

Патрульные смогут оперативнее реагировать на вызовы в центре города. Они также будут объяснять, как правильно использовать такой вид транспорта.

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Полиции подарили 2 самоката

Патрульная полиция Закарпатья получила электросамокаты от частной компании бесплатно. Похожих проектов в Украине еще не было.



Полицейские на электросамокатах / Фото Патрульной полиции Закарпатской области

По словам спикера патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, приборы отдал сервис проката электросамокатов. Это было в рамках благотворительной помощи.

Самокаты предоставили в бессрочное пользование. Пока их будет 2, однако планируем увеличить, если проект будет иметь успех,

– подчеркнул Эрнест Завадский.

Подобное патрулирование сейчас планируют не на длительный срок. Лишь до тех пор, пока хорошая погода.

Электросамокаты в Украине: коротко