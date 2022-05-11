Впервые в истории Венгрии президентом стала женщина – Каталин Новак

Новая президентка Венгрии Каталин Новак вступила в должность. Она сменила Яноша Адера и стала первой в истории страны женщиной-президентом.

Каталина Новак уже вступила в должность

Венгерский парламент избрал ее президентом 10 марта, Новак является членом правящей партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. До этого времени Новак занимала должность министра по делам семьи.

Внимание Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго по отношению к России, – Сийярто

Сегодня утром я приняла ключи от дворца Шандора (Администрация президента) у Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра,

– отметила Новак.

Отметим, в Венгрии президент выполняет в основном церемониальные функции, фактическая власть в стране сосредоточена в руках премьера Виктора Орбана. В то же время, президент является верховным главнокомандующим венгерской армии и олицетворяет единство нации.

Новак уже вступила в должность, при том, что инаугурация состоится 14 мая.

Президент соратница Орбана

По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов. Ее оппонент, кандидат оппозиции Питер Рон получил всего 51 голос.

Напомним, предшественник Новак – Янош Адер прекратил исполнение своих обязанностей в должности 9 мая. За плечами у Адера было 2 президентских срока.

Позиция в отношении Украины

Новак, как и Виктор Орбан, осуждает вторжение России в Украину, но также не поддерживает введение санкций против России и эмбарго нефти.

При этом в интервью Index она заявила, что не станет инструментом расширения власти Орбана.

К слову, в Венгрии заявили о том, что не собираются делать активные шаги для того, чтобы сдержать россиян от продолжения войны против Украины.

Пока вся Европа активно ищет пути замены энергоносителей, венгерские власти бойкотируют решение об эмбарго.

Ранее в Венгрии говорили, что для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, им нужно 5 лет. Санкции, предусмотренные Еврокомиссия, позволяют Венгрии, Словакии и Чехии покупать российскую нефть еще 2 года.

К теме – Венгрия: если Украина все еще хочет в НАТО, мы не против: смотрите видео