Впервые в новом году враг не продвинулся в Бахмуте: обзор карты от Свитана
Россияне не возлагают надежды на взятие Бахмута, однако ВСУ не дают им никакого шанса. По состоянию на 9 марта, украинские защитники фактически приостановили продвижение врага.
Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан осмотрел карту боевых действий и проанализировал изменения. Он заверил, что Вооруженные Силы Украины ведут "очень грамотную оборону".
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Мощная оборона ВСУ
Свитан подчеркнул, что ВСУ купировали фронт – двигаться россияне никуда не могут.
"Было грамотное решение по выбору рубежей обороны. Россияне уперлись, оборону ВСУ пройти не могут, будут пытаться либо разбить из авиации, либо придумать еще какой-то маневр. Однако в настоящее время в Бахмуте мы их движение остановили", – заявил военный эксперт.
С севера в Бахмут также остановлено движение русских войск. В частности, благодаря фланговым ударам – их боится "Вагнер".
"Удары по флангам начинают отсекать российские войска и они просто не могут двигаться. Это грамотная оборона", – подытожил полковник ВСУ в запасе.
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Будет ли контрнаступление у Бахмута
Свитан предположил, что в районе Бахмута ВСУ, вероятнее всего, не будут контрнаступать. Это плохая позиция.
Оптимально наступать со стороны южной Белогоровки на Попасную. Следовательно, можно отрезать всю ПВК "Вагнер" от поставок и переводить их в оперативное окружение,
– сказал военный эксперт.
Также Свитан рассказал, что перспективно может быть движение со стороны Константиновки на Горловку.
"Если примут решение по такому движению – мы будем перекрывать и выбивать некоторые линии поставок россиянам, которые сейчас давят на Бахмут. Им будет тяжело там наступать, в 3 – 4 раза уменьшится количество обстрелов и им придется обходить с севера", – пояснил он.
Свитан о ночной атаке 9 марта
- Роман Свитан проанализировал новую тактику России по масштабной атаке, которая состоялась в ночь на 9 марта. Он заявил, что россияне запустили по Украине практически весь спектр ракетного вооружения, которое у них есть.
- Россия запустила 6 "Кинжалов", которые украинская ПВО не может сбить. Свитан назвал ЗРК, которые могут защитить Украину от этих ракет – все зависит от партнеров.
- Также во время атаки пострадала Золочевщина Львовской области. Там ракета упала прямо на жилые дома, в результате чего погибли люди. Свитан объяснил, почему запустили ракеты в этот район.