Впервые за 30 лет: Молдова купила газ не у России

25 октября 2021 , 22:37
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Источник:

"Европейская правда"

Впервые за годы независимости Молдова не купила газ у России. Зато голубое топливо будет поступать из Польши через Украину.

Правительство Молдовы провело тендер с участием 7 международных компаний. Среди них победу одержала польская PGNiG.

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Покупать будут по рыночной цене

Транзит голубого топлива из Молдовы в Польшу начнут уже в 6:00 26 октября. Пойдет газ через территорию Украины, в частности через газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области.

В общем молдавская компания Energocom закупит у Польши 1 миллиард кубометров газа по рыночной цене.

Для того, чтобы поддерживать давление газа на приемлемом уровне и обеспечить энергетическую безопасность страны, Energocom покупал газ по рыночной цене и по самой низкой цене, предложенной в ходе торгов,
– заявили в МВД Молодовы.

С момента провозглашения независимости Молдова впервые отказалась от покупки газа у "Газпрома".

Газовый кризис в Молдове: главное

  • В октябре 2021 года компания "Молдовагаз" обратилась к гражданам с просьбой экономить газ в быту из-за нехватки топлива.
  • Причиной этого стало завершение срока действия договора с "Газпромом". Поэтому Россия предлагала Молдове газ по 800 долларов за тысячу кубометров, что в 4 раза дороже, чем в 2020 году.
  • До 20 ноября в стране будет действовать чрезвычайное положение в сфере энергетики. Соответствующее решение принял парламент.
  • Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к украинскому правительству с просьбой помочь в газовом кризисе. В тот же день СНБО согласилось выделить голубое топливо для соседней страны.
  • По данным СМИ, "Нафтогаз" предоставит Молдове 700 миллионов кубометров газа, которые Молдова позже будет обязана вернуть.
  • После утверждения помощи от Украины, Россия полностью прекратила поставки газа в Молдову.
Автор: Іван Магуряк