Впервые за 30 лет: Молдова купила газ не у России
Источник:"Европейская правда"
Впервые за годы независимости Молдова не купила газ у России. Зато голубое топливо будет поступать из Польши через Украину.
Правительство Молдовы провело тендер с участием 7 международных компаний. Среди них победу одержала польская PGNiG.
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Покупать будут по рыночной цене
Транзит голубого топлива из Молдовы в Польшу начнут уже в 6:00 26 октября. Пойдет газ через территорию Украины, в частности через газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области.
В общем молдавская компания Energocom закупит у Польши 1 миллиард кубометров газа по рыночной цене.
Для того, чтобы поддерживать давление газа на приемлемом уровне и обеспечить энергетическую безопасность страны, Energocom покупал газ по рыночной цене и по самой низкой цене, предложенной в ходе торгов,
– заявили в МВД Молодовы.
С момента провозглашения независимости Молдова впервые отказалась от покупки газа у "Газпрома".
Газовый кризис в Молдове: главное
- В октябре 2021 года компания "Молдовагаз" обратилась к гражданам с просьбой экономить газ в быту из-за нехватки топлива.
- Причиной этого стало завершение срока действия договора с "Газпромом". Поэтому Россия предлагала Молдове газ по 800 долларов за тысячу кубометров, что в 4 раза дороже, чем в 2020 году.
- До 20 ноября в стране будет действовать чрезвычайное положение в сфере энергетики. Соответствующее решение принял парламент.
- Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к украинскому правительству с просьбой помочь в газовом кризисе. В тот же день СНБО согласилось выделить голубое топливо для соседней страны.
- По данным СМИ, "Нафтогаз" предоставит Молдове 700 миллионов кубометров газа, которые Молдова позже будет обязана вернуть.
- После утверждения помощи от Украины, Россия полностью прекратила поставки газа в Молдову.