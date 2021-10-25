Впервые за 30 лет: Молдова купила газ не у России

Впервые за годы независимости Молдова не купила газ у России. Зато голубое топливо будет поступать из Польши через Украину.

Правительство Молдовы провело тендер с участием 7 международных компаний. Среди них победу одержала польская PGNiG.

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Покупать будут по рыночной цене

Транзит голубого топлива из Молдовы в Польшу начнут уже в 6:00 26 октября. Пойдет газ через территорию Украины, в частности через газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области.

В общем молдавская компания Energocom закупит у Польши 1 миллиард кубометров газа по рыночной цене.

Для того, чтобы поддерживать давление газа на приемлемом уровне и обеспечить энергетическую безопасность страны, Energocom покупал газ по рыночной цене и по самой низкой цене, предложенной в ходе торгов,

– заявили в МВД Молодовы.

С момента провозглашения независимости Молдова впервые отказалась от покупки газа у "Газпрома".

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