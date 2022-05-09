Впервые за десятки лет в Одессе нет обычного для нее движения и флота, – Зеленский

9 мая 2022 , 23:34
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Сейчас из-за войны в Одессе нет обычного для нее торгового флота впервые за десятки лет. Российские оккупанты продолжают блокировать нормальную жизнь города.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Автор: Ольга Котів