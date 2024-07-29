Впервые за длительное время: 30 июля в Украине вообще не планируют отключать свет
29 июля 2024, 17:40Читати новину українською
Источник:ДТЭК
Во вторник 30 июля применение графиков отключения света не запланировано. Это впервые за долгое время.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Так, вторник должен пройти без отключений света.
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Вторник, 30 июля, должен пройти без отключений света
30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго вторник (30 июля – 24 Канал) должен пройти без отключений электричества,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что в случае изменений ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно.Важно! В компании напомнили, что сегодня, 29 июля, с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.