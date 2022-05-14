Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуировали 17 человек, из них трое – дети

Из Северодонецка, что в Луганской области впервые за долгое время произошла эвакуация мирных людей. От обстрелов российских захватчиков удалось спасти 17 человек.

Мы это сделали, – Гайдай

Об успешной эвакуации в социальных сетях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он заявил, что эвакуация из Северодонецка произошла впервые за длительный период.

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Глава Луганской ОВА написал, что из Северодонецка 14 мая были эвакуированы 17 человек. Сообщается, что трое из них – дети

После таких событий всегда себе говоришь: "Мы это сделали!",

– написал Гайдай.

Он отметил, что в течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной.

Эвакуацию из Северодонецка приостановили

12 мая глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что эвакуацию из города приостановили.

Спасение мирных жителей было приостановлено из-за обстрелов российских военных. В частности, оккупанты били по дороге, которая ведет в Северодонецк.

По предварительным данным, в городе, инфраструктуру которого россияне разрушили на 80%, остается 15 тысяч человек.

Последние новости из Луганской области

Сергей Гайдай 13 мая сообщил, что российские захватчики бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую линию обороны. Глава Луганской ОВА констатировал усложнение ситуации в регионе.

Сообщалось, что враг перебросил на территорию Луганской области огромное количество военной техники. Только за сутки в Луганской области насчитали более 2 тысяч единиц вражеской техники.

Только 13 мая в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин россияне разрушили 50 домов. Также в Лисичанске попали в здание завода. Гайдай сообщал, что такое количество домов Луганщина теряет каждый день.

За сутки, 13 мая, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага на Донбассе. Военнослужащие группировки ООС уничтожили:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей;

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