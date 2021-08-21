Впервые за историю наблюдений: на вершине ледника Гренландии пошел дождь

21 августа 2021 , 00:15
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Источник:

CNN

Впервые за всю историю наблюдений на вершине ледника в Гренландии выпал дождь. Это случилось на высоте 3,216 метра над уровнем моря.

Обычно там выпадает снег. Однако необычное явление зафиксировали 14 августа.

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В Гренландии дождь выпал на высоте 3,2 тысячи метров над уровнем моря

Дождь на леднике продолжался несколько часов и спровоцировал резкое таяние ледника.

Из-за этого объем талой воды 15 августа в семь раз превысил норму для этого времени года. Но 16 августа данный показатель вернулся к средним значениям.

В Национальном центре обработки данных касательно снега и льда при Университете Колорадо поражены тем, что произошло.

То, что происходит, –  это не просто теплое десятилетие или несколько таких в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно,
 –  рассказал Тед Скамбос из Национального центра.

На станции Summit Camp наблюдают за явлениями с 1950 года, однако такого еще не фиксировали.

Последние новости о погоде Гренландии

  • В конце июля ледяной щит в Гренландии потерял 8,5 миллиарда тонн льда. Этого хватило бы, чтобы штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров. Там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.
  • В начале 2021 года ученые заявили, что в Арктике могут потерять самый толстый и древний лед в мире. Речь идет об участке между канадским арктическим архипелагом и Гренландией.
  • Профессор атмосферной физики Университета Торонто Кент Мур заявил, что последний ледяной район теряет массу льда в 2 раза быстрее, чем вся Арктика.
Автор: Діана Квасневська