Впервые за историю наблюдений: на вершине ледника Гренландии пошел дождь

Впервые за всю историю наблюдений на вершине ледника в Гренландии выпал дождь. Это случилось на высоте 3,216 метра над уровнем моря.

Обычно там выпадает снег. Однако необычное явление зафиксировали 14 августа.

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В Гренландии дождь выпал на высоте 3,2 тысячи метров над уровнем моря

Дождь на леднике продолжался несколько часов и спровоцировал резкое таяние ледника.

Из-за этого объем талой воды 15 августа в семь раз превысил норму для этого времени года. Но 16 августа данный показатель вернулся к средним значениям.

В Национальном центре обработки данных касательно снега и льда при Университете Колорадо поражены тем, что произошло.

То, что происходит, – это не просто теплое десятилетие или несколько таких в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно,

– рассказал Тед Скамбос из Национального центра.

На станции Summit Camp наблюдают за явлениями с 1950 года, однако такого еще не фиксировали.

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