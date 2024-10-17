Впервые за полтора года: в Беларусь прилетел российский Ан-124

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 отправился из России в Беларусь. Это произошло впервые за последние полтора года.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Перед этим он находился во Владивостоке и Ульяновске.

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Российский Ан-124 прилетел в Беларусь