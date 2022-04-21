Впервые за время блокады: 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье

Из Мариуполя впервые за время блокады удалось уехать 79 жителям. Их эвакуировали в Запорожье.

Гуманитарным коридором из Мариуполя выехали 4 автобуса

Ранее россияне срывали любые договоренности по гуманитарным коридорам из Мариуполя. Сегодня же, 21 апреля, 4 автобуса организованно покинули блокадный город. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Это впервые с начала блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками удалось организованно эвакуировать местных жителей и доставить их в безопасное место,

– отметил Кириленко.

Это гораздо меньше, чем было договорено

До сих пор уехать из Мариуполя жители пытались на частном транспорте. Кириленко подчеркнул, что власть будет прилагать все усилия, чтобы вывезти мариупольцев на свободную территорию Украины.

В этот раз 4 автобусам все же удалось организованно покинуть блокадный город. Это значительно меньше, чем было договорено, но все равно – радуемся каждой спасенной жизни,

– подчеркнул глава Луганской ОГА.

Уставшие, но в безопасности

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что во время эвакуации в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, три автобуса застряли на грунтовой дороге.

Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки, поэтому колонна продолжила движение. Пока все люди в безопасности и находятся в Запорожье.

Кстати, Павел Кириленко напомнил, что за все время из уничтоженного российскими войсками Мариуполя в Запорожье прибыло уже около 100 тысяч мариупольцев.

Известно также, что Украина договаривается о гуманитарных коридорах из "Азовстали", где находятся гражданские, кроме военных, героически удерживающих оборону.

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