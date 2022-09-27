Помощь для ВПЛ: что изменится с 1 октября

Внутренне перемещенных лиц с 1 октября ожидает ряд изменений. Связаны они с введением единой информационной системы социальной сферы (ЕИСС). Рассказываем, что это такое и чего ожидать.

Соответствующее нововведение было введено в Министерстве социальной политики. Она будет действовать с 1 октября и позволит внутренне перемещенным лицам быстрее и проще получать услуги. Они будут предоставляться по месту фактического пребывания, а не регистрации.

Читайте также Инструкции для переселенцев собрали в Дии: как их найти

Куда теперь следует обращаться ВПЛ

С помощью введения ЕИСС назначения, начисления и выплаты ВПЛ удалось централизовать. А это значит, что перемещенные лица смогут быстрее получить помощь. Кроме того, решение проблемных вопросов уже не будет долгосрочным вопросом, связанным с бюрократией.

Поэтому теперь ВПЛ могут обращаться в любой орган соцзащиты. Больше не имеет значения адрес, который является местом регистрации человека, вынужденного спасаться от боевых действий, подчеркнула министерша реинтеграции Ирина Верещук.

Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания,

– добавила она.

По словам главы министерства, важно в условиях войны обеспечивать людей. Кроме того, следует делать все для того, чтобы они могли по упрощенной процедуре получать нуждающиеся в них услуги.

В региональном управлении соцзащиты с 1 октября ВПЛ смогут:

актуализировать в справке ВПЛ место жительства;

исправить ошибки или некорректные данные в заявлении, которое подавалось для получения справки ВПЛ;

узнать, а также устранить причину, по которой задерживается помощь на жительство.

Следует ли мужчинам-переселенцам становиться на учет

Напомним, что мужчины-переселенцы должны становиться на военный учет. Это им следует сделать в течение 7 дней с момента фактического изменения места жительства. Для этого следует самостоятельно посетить центр комплектования, а не ожидать, когда поступит повестка.

В то же время, следует помнить, что призывники, военнообязанные и резервисты должны перед выездом снять себя с учета. Сделать это необходимо не раньше, чем за 3 дня до выезда.

Достойно внимания – Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта: смотрите видео