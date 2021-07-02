Положительные изменения или пространство для коррупции: власть взялась за тероборону

До этой недели за 8 лет войны у власти не доходили руки до создания полноценной системы теробороны. Только сейчас нардепы, после многочисленных нареканий от военных, наконец взялись за столь необходимый документ, который должен это регулировать.

В первом чтении приняли законопроект "Об основах национального сопротивления". Подробнее о том, о чем документ – в сюжете.

Обратите внимание Был актуален еще в 2014 году, – Янченко прокомментировала законопроект о теробороне

"Разрешает местным органам власти, Вооруженным силам Украины создавать тероборну в каждой области, что будут выполнять свои задания во время стихийных бедствий, агрессии противника, до боевых действий", – объяснил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Сейчас власть делает первые шаги, чтобы хоть как-то урегулировать на законодательном уровне вопросы функционирования ТРО. И хотя, как признаются, народные депутаты, документ может измениться, но основное точно останется:

создадут новый вид войск – силы территориальной обороны ВСУ;

выделят отдельное такое необходимое финансирование на ТРО.

"Появится такой инструмент как добровольческие формирования теробороны. Второй компонент – это движение сопротивления. Именно это законопроект предусматривает – сотрудничество ТРО с силами спецопераций", – рассказал советник командующего Сил специальных операций, член Совета волонтеров при Минобороны Денис Понанчук.

Законопроект не нравится военным

Впрочем законопроект о национальном сопротивлении уже раскритиковала часть военных. По их словам, концептуально документ – странный, потому что законодатели смешали вместе несовместимые вещи. А именно для системы ТРО он мало что изменит – лишь добавит пространства для коррупции.

Власть взялась за законопроект о территориальной обороне: смотрите сюжет

Тероборона – это одно, а сопротивление – это другое. Военная подготовка населения – это третье. В чем проблема? Если документ называют о национальном сопротивлении – не называйте "синее" – "зеленым", – отметил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Альтернативный, давно разработанный документ (известный как законопроект Кривоноса) забраковали, мол, не нравился Банковой. Якобы прежде всего он предусматривал предоставление оружия резервистам "на руки".

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В принятом законопроекте такой нормы таки нет. Впрочем, в подвешенном состоянии бойцы ТРО на голом энтузиазме тренируются уже больше 5 лет. Поэтому любые сдвиги касательно урегулирования системы территориальной обороны – сами резервисты воспринимают как хоть какой-то шанс на позитивные изменения.