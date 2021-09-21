Врач Голубовская рассказала о "спасении от смерти" Петра Порошенко

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что была врачом пятого президента Петра Порошенко, когда тот болел коронавирусом. По ее словам, она фактически спасла жизнь политику.

Так, Голубовскую спросили, действительно ли она спасла Порошенко от смерти.

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Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать,

– призналась врач.

Болезнь протекала напряженно

Голубовская отметила, что приходилось напрягаться во время лечения Порошенко. Все из-за сопутствующих заболеваний, а также непредсказуемости COVID-19.

Она отметила, что лечат всех преимущественно одинаково. Однако самое важное – чтобы все было вовремя, особенно для групп риска.

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