Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, которая работая медсестрой "сливала" россиянам персональные данные украинских воинов. За совершенное преступление женщине грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Завербовала участника АТО: ФСБ хотела убить командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи"

Как женщина собирала и передавала информацию врагу?

Правоохранители смогли разоблачить еще одну агентку ФСБ – 40-летнюю медсестру из Херсона, которая лечила воинов Сил обороны. Работая с пациентами женщина собирала информацию о них во время заполнения медицинских карточек, а затем передавала полученные данные россиянам.

Разоблачить агента удалось с помощью ее антиукраинских высказываний в комментариях под сообщениями.

Кроме этого завербованная ФСБ женщина пыталась под прикрытием узнать информацию от украинских бойцов о локации военных объектов. Предательница распространяла полученную информацию куратору через переписку в мессенджерах, а затем удаляла свои сообщения.

Правоохранители изъяли у женщины телефон,, который использовался для конспиративных контактов.

За содеянное женщину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное пребывание в тюрьме с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще двух агенток ФСБ. Одна из них действовала на Кировоградщине, другая – в Черкасской области. Женщинам также могут присудить пожизненные сроки заключения.

К слову, "кроты" есть и среди военных. Так правоохранители разоблачили в рядах Воздушных Сил ВСУ вражеского агента, который действовал в интересах российской разведки. Им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. С его помощью противник готовил ракетно-дронные атаки по Украине.