При попытке сбежать из России: почему Путину важно было задержать своего врача

"Желтые" СМИ сообщают, что в России задержан директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Он якобы знал медицинские тайны Путина и хотел бежать за границу.

Об этом 24 Каналу рассказал оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский, заметив, что не стоит доверять информации от "желтых" СМИ. Проверить ее не всегда возможно.

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Российские СМИ сообщали, что 7 сентября Трухин скрылся в Москве. В тот же день российские следователи заявили, что он нанес ущерб институту более чем на 436 миллионов рублей. Потом его задержали при попытке побега в Беларусь. Он якобы имел паспорт Никарагуа.

Что могло произойти на самом деле

Как отметил Олевский, Трухин получил классическое обвинение. Оно было у многих людей, участвовавших в гигантских проектах в России. И не всегда там садились в тюрьму люди, которые действительно занимались коррупцией.

Трухин находился в организации, занимавшейся разработкой вакцин. И вполне возможно, что именно поэтому на него набросились следственные органы. Олевский вспомнил разговор с одним из представителей российского бюджетного научного центра "Вектор" о том, почему в России невозможно сделать качественную вакцину.

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К примеру, в компании Moderna или любой другой понимают, что разработка вакцины может окончиться неудачей. Часто после нескольких попыток все кончается успешно.

В России это невозможно сделать. Ведь когда государственный институт сделает сперва неэффективную вакцину, то они не могут списать убытки и начать все заново. Тогда же включается следственный комитет, который пытается захватить кого-либо из должностных лиц.

У следователя своя логика работы. Неудача – это чье-то преступление. Значит, кто-то должен сесть в тюрьму. Такова логика действия российских законов. Поэтому в России было проще вбросить в массы неэффективную вакцину, чем списать ущерб и начать все заново. Если бы это сделали, то директор мог бы сесть в тюрьму,

– считает Олевский.

Поэтому версия о том, что Трухина посадили из-за проблем с вакцинами более вероятная, чем конспирология о "враче Путине", которую проверить пока невозможно.

Ситуация в России: коротко