Воспитывает только бабушка: врачи бесплатно прооперировали сбежавшую от войны 12-летнюю Настю
Источник:Ирина Верещук
Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Так, перед Пасхой врачи "Охмадита" помогли семье переселенцев из Николаева.
Трогательную историю рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Во время поездки на Волынь в феврале она встречалась с переселенцами, которые нашли там убежище.
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У девочки была врожденная проблема с позвоночником
Верещук рассказывает, что во время одной из встреч к ней обратилась Валентина, которая вместе с 12-летней внучкой эвакуировалась из Николаева.
Бабушка растит ее одна, потому что родителей нет. На Волыни обустроились более-менее. Но у ребенка начала быстро обостряться врожденная проблема с позвоночником, возник вопрос о срочной и ценной операции,
– говорится в сообщении.
Врачи, услышав эту историю, бесплатно прооперировали девочку. А благотворители, в свою очередь, быстро собрали несколько тысяч гривен на необходимые средства и материалы. По словам Верещук, успешную операцию провели на прошлой неделе.
"Благодарим руководителя "Охматдита" Владимира Жовнира. Также благодарим Международный центр поддержки женщин и детей "Город добра" и его руководителя Марте Левченко", – написала Верещук.
Она добавила, что недавно посетила "Охматдит", чтобы навестить Настю, и заверила, что теперь с девочкой все будет хорошо.
Добавим, что в настоящее время многие дети находятся на временно оккупированных территориях, где ежедневно ведутся жесткие обстрелы. Следовательно, правоохранители делают все возможное, чтобы уберечь жизни украинских детей.
Полиция вывозит детей с оккупированных территорий: что известно
- Экипаж полиции "Белые ангелы" вывезли из опасного региона еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали уехать полгода. Семья жила возле промзоны Авдеевки – места, где в течение 9 лет ведутся бои и не стихают обстрелы.
- Из-за того, что родители не хотели покидать родной город, семья сменила адрес проживания, скрываясь от полиции. К счастью, "Белые ангелы" их разыскали и все же убедили уехать из Авдеевки. В полиции добавляют, что в городе остается двое детей и сейчас ведется работа по их эвакуации.
- Также напомним историю с 7-летней Анечкой из Бахмута. Девочка полгода жила в подвале из-за постоянных обстрелов. Наконец, "Белые ангелы" вывезли ребенка в безопасное место.
- Верещук недавно сообщала, что из 126 детей, находившихся непосредственно на линии огня, уже 34 вывезли за последние дни. Однако родители скрывают детей от эвакуации.