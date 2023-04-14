Воспитывает только бабушка: врачи бесплатно прооперировали сбежавшую от войны 12-летнюю Настю

Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь. Так, перед Пасхой врачи "Охмадита" помогли семье переселенцев из Николаева.

Трогательную историю рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Во время поездки на Волынь в феврале она встречалась с переселенцами, которые нашли там убежище.

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У девочки была врожденная проблема с позвоночником

Верещук рассказывает, что во время одной из встреч к ней обратилась Валентина, которая вместе с 12-летней внучкой эвакуировалась из Николаева.

Бабушка растит ее одна, потому что родителей нет. На Волыни обустроились более-менее. Но у ребенка начала быстро обостряться врожденная проблема с позвоночником, возник вопрос о срочной и ценной операции,

– говорится в сообщении.

Врачи, услышав эту историю, бесплатно прооперировали девочку. А благотворители, в свою очередь, быстро собрали несколько тысяч гривен на необходимые средства и материалы. По словам Верещук, успешную операцию провели на прошлой неделе.

12-летнюю Настю успешно прооперировали / Фото с телеграма Ирины Верещук

"Благодарим руководителя "Охматдита" Владимира Жовнира. Также благодарим Международный центр поддержки женщин и детей "Город добра" и его руководителя Марте Левченко", – написала Верещук.

Она добавила, что недавно посетила "Охматдит", чтобы навестить Настю, и заверила, что теперь с девочкой все будет хорошо.

Добавим, что в настоящее время многие дети находятся на временно оккупированных территориях, где ежедневно ведутся жесткие обстрелы. Следовательно, правоохранители делают все возможное, чтобы уберечь жизни украинских детей.

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