Врачи провели успешную операцию на сердце при выключении света

Россия чуть ли не ежедневно наносит удары по критической инфраструктуре, из-за чего возникают сложности с поставкой электроэнергии. Однако даже в таких условиях врачи проводят успешные операции.

Так, в Черновицком областном кардиологическом центре выключили свет в результате российских обстрелов. Однако кардиохирурги успешно прооперировали больного с инфарктом.

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Помогла заблаговременная подготовка

Провести такую "особую" операцию удалось благодаря генератору в медучреждении. Кардиохирурги, несмотря на обесточивание, смогли продолжить операцию на сердце.

Спасибо буковинским медикам, которые со светом или без берегут человеческие сердца. Гордимся вашим профессионализмом!

– написали в Черновицкой ОВА.

Как бы враг ни старался остановить жизнь Украины во всех смыслах и запугать народ нашего государства, ему это не удастся.

Подготовка к зиме

Из-за войны, которую развязала Россия, зима 2022-2023 годов будет довольно сложной. Именно поэтому украинцев призывают тщательно подготовиться. Для этого есть и ряд рекомендаций.

К стуже из-за возможных сложностей можно подготовить не только жилье, но и собственное тело.

Также к зиме готовят и города. В частности, генераторами обеспечивают критические объекты, готовят пункты обогрева и подвоз воды и т.д. Более того, во Львове жителям многоэтажек компенсируют половину стоимости приобретенных на дом генераторов.