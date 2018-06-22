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Врачи говорят, что у Сенцова уже отказывают рецепторы, – Денисова

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У Сенцова уже отказывают рецепторы, – Денисова
У Сенцова уже отказывают рецепторы, – Денисова / Радио Свобода

Адвокат политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе посетил незаконно заключенного в России украинца. Как сообщил защитник, врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы.

Об этом написал украинский омбудсвумен Людмила Денисова в Facebook.

Читайте также: На 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис, – омбудсвумен Денисова

Дмитрий Динзе сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первая был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация опасна!
– сообщила Денисова.

Она также обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение Олега Сенцова.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцах. По словам российского политика Ксении Собчак, после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После пятнадцатого дня голодовки украинец согласился на поддерживающую терапию. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову ко встрече с Сенцов, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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