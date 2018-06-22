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Лікарі кажуть, що у Сенцова вже відмовляють рецептори, – Денісова

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У Сенцова вже відмовляють рецептори, – Денісова
У Сенцова вже відмовляють рецептори, – Денісова / Радіо Свобода

Адвокат політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе відвідав незаконно ув'язненого у Росії українця. Як повідомив захисник, лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори.

Про це написала українська омбудсвумен Людмила Денісова у Facebook.

Читайте також: На 26-й день голодування в Сенцова сталася криза, – омбудсвумен Денісова

Дмитро Дінзе сьогодні знову був в Олега.  Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування. Ситуація небезпечна!
– повідомила Денісова. 

Вона також звернулася до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати їй допуск на відвідання Олега Сенцова. 

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами російського політика Ксенії Собчак, після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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