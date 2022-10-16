Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов: возникли пожары, есть раненый

Оккупанты в ночь на 16 октября вновь терроризировали Днепропетровщину. С начала сутки враг бил из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам области.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, досталось Никопольской и Марганецкой общинам.

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Горячее всего было именно в Никополе. Туда прилетели более 40 русских снарядов. В результате ранение получил 47-летний мужчина. Как уточнил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, мужчина получил обломочные ранения и находится в больнице.

Обстрел вызвал несколько пожаров. К счастью, пожарные уже остановили их. Вместе с тем в городе изуродованы:

почти 30 многоэтажных и частных домов,

промышленное предприятие,

автомобили,

несколько газопроводов и линий электропередач.

Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

Последствия удара по Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Тем временем в Марганецкой общине обошлось без пострадавших. В других районах раздалась сирена, но обошлось без атак и в настоящее время спокойно.

Враг регулярно обстреливает Днепропетровщину

10 октября на Днепропетровскую область оккупанты направили 10 ракет. Как следствие, есть попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. Погибли 4 человека и много раненых.

Российские военные 11 октября нанесли мощный удар по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. В результате обстрелов есть серьезные разрушения. Сообщается, что после ракетных обстрелов многие населенные пункты остались без света.

Оккупанты всю ночь 12 октября обстреливали Днепропетровскую область. Под удар попали 3 района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг обстреливал регион из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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