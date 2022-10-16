За словами глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, дісталося Нікопольській та Марганецькій громаді.

Важливо Поруйновані багатоповерхівки та заблоковані шахти з людьми: як Дніпропетровщина пережила обстріл

Найгарячіше було саме у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Внаслідок цього поранення отримав 47-річний чоловік. Як уточнив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, чоловік отримав уламкові ураження і наразі перебуває в лікарні.

Обстріл спричинив кілька пожеж. На щастя, вогнеборці вже приборкали їх. Разом з тим у місті понівечені:

майже 30 багатоповерхових та приватних будинків,

промислове підприємство,

автівки,

кілька газопроводів та ліній електропередач.

Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

Наслідки удару по Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Тим часом у Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах кричала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Ворог регулярно обстрілює Дніпропетровщину

10 жовтня на Дніпропетровську область окупанти скерували 10 ракет. Як наслідок, є влучання в критичну інфраструктуру та житлові будинки. Загинули 4 людей та є багато поранених.

Російські військові 11 жовтня завдали потужного удару по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Унаслідок обстрілів є серйозні руйнування. Повідомляється, що після ракетних обстрілів багато населених пунктів залишилися без світла.

Окупанти всю ніч 12 жовтня обстрілювали Дніпропетровську область. Під удар потрапили 3 райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог обстрілював регіон з "Градів", "Ураганів", "Торнадо-С" та важкої артилерії. За попередніми даними, минулося без жертв.