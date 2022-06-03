Враг 2 июня целенаправленно уничтожал из артиллерии Марьянское на Днепропетровщине, – ОВА

Российские оккупанты 2 мая обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине. По состоянию на 22:32 сообщили о трех пострадавших.

Детали рассказал Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА. Он рассказал, что россияне несколько раз прицельно ударили по Марьянскому.

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Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама,

– заявил Резниченко.

Он добавил, что враг полностью разрушил 2 дома. Кроме того, еще несколько – повреждены. Оккупанты вывели из строя газопровод и электросети.

Ракетные удары 1 июня

Резниченко 1 июня сообщил, что российские захватчики выпустили 3 ракеты по территории Днепропетровской области. Враг ударил по Синельниковскому району Резниченко подчеркнул, что ракетами ударили из реактивных систем залпового огня "Торнадо".

Работу спасателей усложнила гроза.

Оккупанты обстреляли Николаевщину

Николаевская область продолжает страдать от российских обстрелов . В Офисе Президента рассказали, что в первый день лета российские захватчики в очередной раз обстреляли областной центр. Пострадали 2 жилых района города. Враг повредил 2 многоэтажки. Кроме того, разрушения получили 4 частных дома и хозяйственные здания.

К сожалению, погибли 2 человека.

Правоохранители Николаевской области заявили, что только в сутки 1 июня российские кафиры разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры региона. Полиция фиксирует все последствия действий неприятеля. Кроме Николаева, пострадали:

Очаков;

Шевченково;

Лупарево;

Лепетиха;

Галициново.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон российским оккупантам. По состоянию на 2 июня известно о 30 850 ликвидированных врагах . Кроме того, Генштаб сообщил, что удалось уничтожить:

танков – 1363 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 3354 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 661 (+2) единиц,

РСЗО – 207 (+0) единиц,

средств ПВО – 95 (+1) единиц,

самолетов – 210 (+2) единиц,

вертолетов – 175 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

крылатых ракет – 120 (+0),

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц,

специальной техники – 51 (+2).

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