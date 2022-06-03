Деталі розповів Валентин Резніченко – очільник Дніпропетровської ОВА. Він розповів, що росіяни декілька разів прицільно вдарили по Мар'янському.

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Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар'янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама,

– заявив Резніченко.

Він додав, що ворог повністю зруйнував 2 будинки. Окрім того, ще декілька – пошкоджені. Окупанти вивели з ладу газопровід та електромережі.

Ракетні удари 1 червня

Резніченко 1 червня повідомив, що російські загарбники випустили 3 ракети по території Дніпропетровщини. Ворог вдарив по Синельниківському району Резніченко наголосив, що ракетами вдарили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо".

Роботу рятувальників ускладнила гроза.

Окупанти обстріляли Миколаївщину

Миколаївська область продовжує потерпати від російських обстрілів. В Офісі Президента розповіли, що в перший день літа російські загарбники вчергове обстріляли обласний центр. Постраждали 2 житлових районів міста. Ворог пошкодив 2 багатоповерхівки. Окрім того, руйнувань зазнали 4 приватні будинки та господарські будівлі.

На жаль, загинули 2 людей.

Правоохоронці Миколаївської області заявили, що лише упродовж доби 1 червня російські окупанти зруйнували 23 об'єкти цивільної інфраструктури регіону. Поліція фіксує усі наслідки дій ворога. Окрім Миколаєва, постраждали:

Очаків;

Шевченкове;

Лупареве;

Лепетиха;

Галицинове.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати втрат російським окупантам. Станом на 2 червня відомо про 30 850 ліквідованих ворогів. Окрім того, Генштаб повідомив, що вдалося знищити:

танків – 1363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3354 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 661 (+2) одиниць,

РСЗВ – 207 (+0) одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 (+2) одиниць,

гелікоптерів – 175 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35) одиниць,

спеціальної техніки – 51 (+2).

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