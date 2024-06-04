Враг ударил по Днепру, НАТО должно готовиться к войне с Россией: хронология 832 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну уже третий год. Наши военные продолжают достойно давать отпор на всех направлениях фронта.

Россия развернула полномасштабную агрессию против Украины 832 дня назад. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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