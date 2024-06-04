Враг ударил по Днепру, НАТО должно готовиться к войне с Россией: хронология 832 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну уже третий год. Наши военные продолжают достойно давать отпор на всех направлениях фронта.
Россия развернула полномасштабную агрессию против Украины 832 дня назад. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Утро четвертого июня выдалось совсем неспокойным в Днепре. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых сообществ, враг ударил ракетой X-59. Местные сообщества сообщают, что после взрывов в городе можно было увидеть задымление. Также есть информация о сильном пожаре. Возник он, предварительно, на месте падения обломков ракеты. Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть 2 – 3 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Ранее в Альянсе считали, что России понадобится до десяти лет для восстановления военного потенциала после изнурительного вторжения в Украину. Однако, по словам Кристофферсена, благодаря действующей промышленной базе, этот период значительно сократился. Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине в ночь 4 июня. Недавно сеть всколыхнуло видео на котором оккупанты издевались над украинскими военнопленными, вероятно, на Харьковском направлении. На него уже отреагировал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов. По словам Белоусова, с видео, которое стало доступным, можно установить по меньшей мере два военных преступления, предусмотренные Римским статутом. Сейчас идентифицируются все лица, лица которых видно на видео, а также место возможного преступления.
В Днепре были взрывы
Топгенерал Норвегии призвал НАТО готовиться к войне с Россией
Россия запускала "Шахеды"
Прокуратура о новых случаях издевательства над пленными
Утро четвертого июня выдалось совсем неспокойным в Днепре. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых сообществ, враг ударил ракетой X-59.
Местные сообщества сообщают, что после взрывов в городе можно было увидеть задымление. Также есть информация о сильном пожаре. Возник он, предварительно, на месте падения обломков ракеты.
Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть 2 – 3 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.
Ранее в Альянсе считали, что России понадобится до десяти лет для восстановления военного потенциала после изнурительного вторжения в Украину. Однако, по словам Кристофферсена, благодаря действующей промышленной базе, этот период значительно сократился.
Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине в ночь 4 июня.
Недавно сеть всколыхнуло видео на котором оккупанты издевались над украинскими военнопленными, вероятно, на Харьковском направлении. На него уже отреагировал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.
По словам Белоусова, с видео, которое стало доступным, можно установить по меньшей мере два военных преступления, предусмотренные Римским статутом. Сейчас идентифицируются все лица, лица которых видно на видео, а также место возможного преступления.