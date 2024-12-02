Враг атаковал 110 БПЛА: сколько удалось сбить

Россияне атаковали мирные города Украины в течение ночи 2 декабря с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", применив для этого 110 ударных БПЛА.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 52 вражеских дрона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов сбило ПВО

В ночь на 2 декабря, еще с вечера, из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России враг атаковал 110 ударными беспилотниками типа "Шахед" и БПЛА других типов. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Еще 50 беспилотников локационно потеряли. Предполагают, что это произошло вследствие противодействия средств РЭБ Сил обороны, также 6 дронов вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще одна вражеская цель находится в воздухе, боевая работа продолжается.



Сколько дронов сбили 2 декабря 2024 года / Инфографика Воздушных сил ВСУ

"Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется. Держим небо! Вместе – к победе", – резюмировали в Воздушных силах.