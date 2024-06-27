Враг атаковал 29 ракетами и "Шахедами": сколько целей сбили

27 июня 2024, 07:42
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Российские оккупанты ночью против 27 июня атаковали Украину 6 ракетами и 23 беспилотниками. Наши военные сбили большинство вражеских целей.

Воздушные тревоги в Украине звучали еще с вечера 26 июня. Кое-где слышали несколько взрывов. В частности, громко было в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и на Полтавщине.

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Чем атаковал враг

В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа Shahed,
– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные рассказали, что российские захватчики ударили по нашей стране:

  • 1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал", которую запустили из Тамбовской области России;
  • 4 крылатыми ракетами типа "Калибр" из северо-восточной части акватории Черного моря;
  • 1 управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области;
  • 23 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска.

Сколько целей и как сбивали ВСУ

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,
– рассказали украинские военные.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что в небе над Украиной ночью сбили 28 из 29 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных беспилотника типа Shahed-131/136.


Сколько целей сбили ВСУ в ночь на 27 июня 2024 года

Коротко о ночной комбинированной атаке врага

  • Ориентировочно в 2:41 27 июня взрывы прогремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Россия направила по регионам дроны и крылатые ракеты типа "Калибр".
  • Впоследствии взрывы раздавались в Хмельницкой области ориентировочно в 2:58 и 3:01 27 июня. Уже в 3:29 – снова слышали звук взрыва на Прикарпатье.
  • Уже после 5 утра сообщали о взрывах в Хмельницкой области из-за атаки "Шахедами". Предполагали, что дроны могли долететь до Староконстантинова.

Обратите внимание! Военно-морские силы ВСУ сообщали, что враг ночью 22 июня запустил ракеты из Азовского моря. Однако представитель Дмитрий Плетенчук эти данные впоследствии опроверг. По его данным, разведка установила, что враг атаковал с Черного моря. В частности, с подводной лодки.

Автор: Діана Квасневська