Враг атаковал 29 ракетами и "Шахедами": сколько целей сбили

Российские оккупанты ночью против 27 июня атаковали Украину 6 ракетами и 23 беспилотниками. Наши военные сбили большинство вражеских целей.

Воздушные тревоги в Украине звучали еще с вечера 26 июня. Кое-где слышали несколько взрывов. В частности, громко было в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и на Полтавщине.

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Чем атаковал враг

В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа Shahed,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные рассказали, что российские захватчики ударили по нашей стране:

1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал", которую запустили из Тамбовской области России;

4 крылатыми ракетами типа "Калибр" из северо-восточной части акватории Черного моря;

1 управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области;

23 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска.

Сколько целей и как сбивали ВСУ

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,

– рассказали украинские военные.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что в небе над Украиной ночью сбили 28 из 29 воздушных целей:

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных беспилотника типа Shahed-131/136.



Сколько целей сбили ВСУ в ночь на 27 июня 2024 года

Коротко о ночной комбинированной атаке врага

Ориентировочно в 2:41 27 июня взрывы прогремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Россия направила по регионам дроны и крылатые ракеты типа "Калибр".

Впоследствии взрывы раздавались в Хмельницкой области ориентировочно в 2:58 и 3:01 27 июня. Уже в 3:29 – снова слышали звук взрыва на Прикарпатье.

Уже после 5 утра сообщали о взрывах в Хмельницкой области из-за атаки "Шахедами". Предполагали, что дроны могли долететь до Староконстантинова.