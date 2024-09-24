Враг атаковал 81 "Шахедом" и ракетами: сколько удалось сбить

В ночь на 24 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и 4 ракеты различных типов. Всего враг использовал 85 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы. Силы ПВО сбивали вражеские цели в 8 областях Украины.

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Сколько целей сбила ПВО

Более 11 часов российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил "Шахеды" около 20:00, и атака БПЛА продолжалась до 07:00. В общем, Россия запустила по территории Украины 85 целей, среди которых – дроны камикадзе и ракеты разных типов:

одна баллистическая ракета "Искандер-М" из Ростовской области,

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области,

одна ракета (тип устанавливается) из Курской области,

81 ударный БПЛА типа "Shahed" из районов Курска и Приморско-Ахтарска.

Как сообщили в Воздушных силах, основное направление вражеского удара во время атаки 24 сентября – Север и центр Украины. В общем, украинские защитники в течение нескольких часов отражали российскую атаку. К сбиванию "Шахедов" привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Так, украинские защитники провели мощную боевую работу и уничтожили 66 "Шахедов". "Приземлили" дроны-камикадзе в 8 областях: Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской.

Стоит отметить, что еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

Важно! При обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, Воздушные силы предостерегают граждан не совершать никаких действий самостоятельно, а сразу извещать правоохранителей или местную военную администрацию.

На Полтавщине – серьезные повреждения после атаки

Во время атаки 24 сентября оккупанты терроризировали Полтавщину, где, к сожалению, есть серьезные разрушения. Как сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, обломки вражеских БПЛА повредили несколько частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру. В результате повреждений без света осталось 20 населенных пунктов. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий. Пронин заверил, что сейчас ситуация на Полтавщине контролируемая.

В ночь на 24 сентября взрывы раздавались и в Черкасской области. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал, что в области работала ПВО.