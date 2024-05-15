Враг атаковал Днепр: два человека погибли, есть раненые

Россия нанесла удар по инфраструктуре Днепра в обед 15 мая. К сожалению, уже известно о погибших и раненых.

После взрывов в Днепре глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела повреждена инфраструктура.

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В Днепре во время атаки погибли 2 человека

К сожалению, погибли два человека. Также есть раненые.

Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются,

– сообщил Лысак.

Что известно об атаке на город

Напомним, что о ракетной опасности в Днепре стало известно в 13:09. Уже в 13:27 Воздушные силы заявили о скоростной цели, которая направляется в направлении города и призвали людей срочно пройти в укрытие. Вскоре, в 13:31, в городе прогремели взрывы.

Председатель ДОР Николай Лукашук впоследствии сообщил, что взрыв, который слышали в области – это работа наших Сил ПВО. Российскую ракету сбили на подлете к городу.

Вражескую ракету сбили в Днепровском районе. Из-за атаки, к сожалению, была повреждена инфраструктура, есть погибшие,

– добавил Лукашук.

По данным воздушного командования "Восток", оккупанты применили ракету Х-59/69.

К слову, враг продолжает обстреливать Днепропетровскую область. Поздно вечером 14 мая агрессор ударил по Никополю дроном-камикадзе. К счастью, обошлось без трагических последствий. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, что также утром враг ударил по Николаеву, было несколько попаданий. К сожалению, в результате российской агрессии в городе пострадали 5 человек. Им оказали помощь амбулаторно.