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11 сентября, 16:16
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Обновлено - 16:20, 11 сентября

Враг атаковал Днепр: произошел пожар, есть раненые

Даниил Жоров

Россия в пятницу, 11 сентября, нанесла удар по Днепру. Вследствие обстрела в городе вспыхнул пожар.

Известно о раненых. Об этом рассказал глава Днепровской ОГА Александр Ганжа

Что известно о вражеском обстреле? 

Россия днем ​​11 сентября атаковала Днепр. В 14:25 Воздушные силы писали, что на город летели баражирующие боеприпасы "Бандероль". 

В Днепре произошел пожар. Также Ганжа рассказал, что в результате удара есть пострадавший. Впоследствии количество раненых возросло до 12

Последствия удара по Днепру: смотрите видео

 

 

Утром в тот же день Россия атаковала беспилотниками Киев и область. В Деснянском районе столицы работала ПВО, в Оболонском есть пострадавший.

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Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Обстрел Днепра