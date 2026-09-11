11 сентября, 16:16
Обновлено - 16:20, 11 сентября
Враг атаковал Днепр: произошел пожар, есть раненые
Россия в пятницу, 11 сентября, нанесла удар по Днепру. Вследствие обстрела в городе вспыхнул пожар.
Известно о раненых. Об этом рассказал глава Днепровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно о вражеском обстреле?
Россия днем 11 сентября атаковала Днепр. В 14:25 Воздушные силы писали, что на город летели баражирующие боеприпасы "Бандероль".
В Днепре произошел пожар. Также Ганжа рассказал, что в результате удара есть пострадавший. Впоследствии количество раненых возросло до 12.
Последствия удара по Днепру: смотрите видео
Утром в тот же день Россия атаковала беспилотниками Киев и область. В Деснянском районе столицы работала ПВО, в Оболонском есть пострадавший.