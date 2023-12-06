Враг атаковал одну из прифронтовых тепловых электростанций: какие последствия
Источник:ДТЭК
Оккупанты в ночь на 6 декабря атаковали Украину почти полсотней дронов-камикадзе типа "Шахед". Враги ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.
В компании сообщили, что говорится о прифронтовой теплоэлектростанции. В ДТЭК объяснили, каковы последствия циничного удара врага.
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Что известно об обстреле украинской ТЭС
Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК,
– рассказали в компании.
По их данным, это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС за последние полтора месяца.
В результате атаки российских захватчиков на ТЭС:
- обошлось без пострадавших;
- без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией;
- повреждено оборудование предприятия.
В ДТЭК пообещали ликвидировать последствия атаки врага сразу после прекращения обстрелов. В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей.
"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", – заявили в ДТЭК.
Россия атаковала Украину "Шахедами": что известно
- Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Курской области России. Сначала вечером 5 декабря тревоги прозвучали в Одесской, затем – в Херсонской и Николаевской областях.
- Ориентировочно в 21:10 в Одессе слышали взрывы. После этого тревога была на Днепропетровщине и Харьковщине. "Красными" также стали Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.
- Украинская ПВО работала в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов. Также вражеский дрон-камикадзе был сбит в Житомирской области. По предварительным данным, люди не пострадали, дома не повреждены.
- Ориентировочно в 2:44 6 декабря в Украине объявили об отбое воздушной тревоги.
- Утром Воздушные силы ВСУ отчитались, что враги запустили по Украине 48 "Шахедов". К счастью, наши военные сбили 41 вражеский дрон.