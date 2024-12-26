Враг атаковал поселок в Харьковской области: есть жертвы и пострадавшие

Харьковская область регулярно страдает от российских обстрелов. Сегодня оккупанты нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино в Дергачевской городской общине.

По предварительной информации, есть погибшие и раненые в результате российской атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Смотрите также Враг обстрелял приграничье Сумской области: в городе слышали серию взрывов

Что известно об обстреле

Воздушная тревога на территории Харьковской области продолжается с 10:44. Уже в 14:09 в Дергачевском городском сообществе сообщили об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб, местные власти советовали находиться в укрытиях. Позже появилась информация о последствиях обстрела.

Сначала Вячеслав Задоренко сообщил, что по предварительным данным, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Согласно обнародованной информации, на место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Сейчас известно о по меньшей мере одного погибшего местного жителя, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести. Информация обновляется,

– уточнил чиновник впоследствии.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого стало известно, что взрывы также слышали и в Харькове. Город оккупанты атаковали также с помощью управляемых авиационных бомб. Пока ни в ОВА, ни в мэрии не комментировали последствия взрывов в Харькове или в пригороде.