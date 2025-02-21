Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ОСГВ "Хортица".
Смотрите также Дроны накрыли весь выступ: у россиян огромные проблемы на Покровском направлении
Ситуация на Лиманском направлении
Как сообщают военные, российские войска совершили атаку на укрепления ВСУ возле населенного пункта Ямполовка. Также враги пытались прорвать оборону в районе Белогоровки на Северском направлении.
Благодаря слаженным действиям воинов ВСУ наши позиции удалось сохранить, враг их не занял.
Боевые действия возле Ямполовки: смотрите на карте
Ситуация возле Белогоровки в Луганской области: показываем на карте
Боевые действия на других направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Хортица"
- На Харьковском направлении противник проводил штурмы на позиции ВСУ у Волчанска, но понес там значительные потери.
- На Купянском направлении оккупанты приблизились к нашим позициям вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки. Успеха враги не имели. В направлении Загрызово россияне пытались применить автотехнику, чтобы переправить личный состав. Воины ВСУ нанесли огневого поражения, в результате чего уничтожено четыре автомобиля противника.
- На Краматорском и Торецком направлениях российские войска продолжили штурмы в Часовом Яру, Торецке и у Васюковки. Враг активно применяет артиллерию, по позициям ОСГВ "Хотица" оккупанты нанесли более 100 артобстрелов. Несмотря на это, ухудшение тактического положения не допущено.
- На Покровском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Луч, Сергеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка и Запорожье. Ожесточенные бои продолжаются в Котлино, Надиевке и Улаклах. Россияне хотят развивать на этом направлении наступление.
- На Новопавловском направлении противник атаковал в районах Константинополя, Новоочеретоватого и Новоселки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции воинов группировки были разрушены. Бойцы пытаются не допустить ухудшения тактического положения.