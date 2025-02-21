Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ОСУВ "Хортиця".
Дивіться також Дрони накрили увесь виступ: у росіян величезні проблеми на Покровському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку
Як повідомляють військові, російські війська здійснили атаку на укріплення ЗСУ біля населеного пункту Ямполівка. Також вороги намагалися прорвати оборону в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
Завдяки злагодженим діям воїнів ЗСУ наші позиції вдалося зберегти, ворог їх не зайняв.
Бойові дії біля Ямполівки: дивіться на карті
Ситуація біля Білогорівки на Луганщині: показуємо на карті
Бойові дії на інших напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"
- На Харківському напрямку противник проводив штурми на позиції ЗСУ біля Вовчанська, але зазнав там значних втрат.
- На Куп’янському напрямку окупанти наблизилися до наших позицій поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки. Успіху вороги не мали. У напрямку Загризового росіяни намагалися застосувати автотехніку, щоб переправити особовий склад. Воїни ЗСУ завдали вогневого ураження, внаслідок чого знищено чотири автомобілі противника.
- На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська продовжили штурми в Часовому Яру, Торецьку та біля Васюківки. Ворог активно застосовує артилерію, по позиціях ОСУВ "Хотиця" окупанти завдали понад 100 артобстрілів. Попри це, погіршення тактичного положення не допущено.
- На Покровському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Сергіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка та Запоріжжя. Запеклі бої тривають у Котлиному, Надіївці та Улаклах. Росіяни хочуть розвивати на цьому напрямку наступ.
- На Новопавлівському напрямку противник атакував в районах Костянтинополя, Новоочеретуватого та Новосілки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції воїнів угрупування були зруйновані. Бійці намагаються не допустити погіршення тактичного положення.