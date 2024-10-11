Ударные дроны врага атакуют Украину: в каких областях наибольшая угроза
Источник:Воздушные силы ВСУ
Дроны-камикадзе типа "Шахед" и других видов российская армия запустила на территорию Украины вечером 10 октября. Ночью 11 числа атака продолжалась, создавая угрозу для ряда областей.
О движении БПЛА сообщают Воздушные силы в социальных сетях. 24 Канал собирает самую важную информацию о воздушных тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.
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Атака БПЛА врага 11 октября: что происходит
Информация Воздушных сил о движении БПЛА: – на юге Черниговщины, курсом на Киевщину. По состоянию на это время несколько групп БПЛА летают на Сумщине, постоянно меняют курс. И есть БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный. Мониторинговые сообщества сейчас насчитывают в украинском воздушном пространстве до десятка ударных дронов. БПЛА с Сумщины изменили курс на Черниговщину. БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Павлоград БПЛА с Сумщины движутся на Полтавщину. БПЛА в северной части Днепропетровщины держат южный и юго-западный курс. Воздушные силы сообщили о БПЛА врага, зафиксированы на границе Харьковской и Днепропетровской области, они держат южный курс. Также есть БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.
– на Сумщине, постоянно меняют курс.
– на севере и западе Полтавщины, курс южный.
– на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.
Информация Воздушных сил о движении БПЛА:
– на юге Черниговщины, курсом на Киевщину.
По состоянию на это время несколько групп БПЛА летают на Сумщине, постоянно меняют курс. И есть БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
Мониторинговые сообщества сейчас насчитывают в украинском воздушном пространстве до десятка ударных дронов.
БПЛА с Сумщины изменили курс на Черниговщину. БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Павлоград
БПЛА с Сумщины движутся на Полтавщину. БПЛА в северной части Днепропетровщины держат южный и юго-западный курс.
Воздушные силы сообщили о БПЛА врага, зафиксированы на границе Харьковской и Днепропетровской области, они держат южный курс. Также есть БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.