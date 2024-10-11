Ударные дроны врага атакуют Украину: в каких областях наибольшая угроза

Дроны-камикадзе типа "Шахед" и других видов российская армия запустила на территорию Украины вечером 10 октября. Ночью 11 числа атака продолжалась, создавая угрозу для ряда областей.

О движении БПЛА сообщают Воздушные силы в социальных сетях. 24 Канал собирает самую важную информацию о воздушных тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.

Прошлой ночью Россияне атаковали Украину 62 "Шахедами" и ракетами разных типов: сколько смогли сбить

Атака БПЛА врага 11 октября: что происходит

02:02, 11 октября Информация Воздушных сил о движении БПЛА: – на юге Черниговщины, курсом на Киевщину.

– на Сумщине, постоянно меняют курс.

– на севере и западе Полтавщины, курс южный.

– на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный. 01:28, 11 октября По состоянию на это время несколько групп БПЛА летают на Сумщине, постоянно меняют курс. И есть БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный. 00:54, 11 октября Мониторинговые сообщества сейчас насчитывают в украинском воздушном пространстве до десятка ударных дронов. 00:30, 11 октября БПЛА с Сумщины изменили курс на Черниговщину. БПЛА на Днепропетровщине – курсом на Павлоград 00:12, 11 октября БПЛА с Сумщины движутся на Полтавщину. БПЛА в северной части Днепропетровщины держат южный и юго-западный курс. 23:52, 10 октября Воздушные силы сообщили о БПЛА врага, зафиксированы на границе Харьковской и Днепропетровской области, они держат южный курс. Также есть БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.

