Враг атаковал три района Харькова, есть попадание рядом с учебным заведением

Оккупанты обстреляли Харьков УАБами вечером 22 октября. 24 Канал собрал, что известно об этой атаке.

Враг регулярно обстреливает Харьков – и испытывает на горожанах новое оружие. Например, на днях использовали авиационный боеприпас "Гром-Е1" – гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты.

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Какие последствия последнего обстрела Харькова 22 октября

В городе слышны звуки взрывов – оккупанты атакуют Харьков КАБами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски,

– написал Игорь Терехов в 21:24.

Вскоре стало известно, что захватчики попали по нескольким районам города.

"На месте одного из прилетов в Холодногорском районе пожар. Информация о пострадавших уточняется. Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району", – сообщил Терехов.

Кроме этого, есть прилет в Киевском районе рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично повылетали стекла. Информация о пострадавших там также уточняется.

В 22:16 Олег Синегубов подтвердил, что зафиксированы попадания КАБов в Киевском и Холодногорском районах. К счастью, в обоих случаях нет пострадавших.

В Холодногорском районе КАБ попал в землю, произошло разрушение легких деревянных конструкций, без пожара. В Киевском районе частично повылетали стекла жилых домов, повреждены гаражи рядом.

Важно! 24 Канал будет следить за ходом событий. Будьте в укрытии! А новости об обстрелах можно прочитать в нашем телеграм-канале.

Где сейчас тревога

В 21:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для южных областей, где объявлена воздушная тревога. А уже в 21:51 – об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Тревога охватила половину Украины:

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