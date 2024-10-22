Ворог регулярно обстрілює Харків – і випробовує на містянах нову зброю. Наприклад, днями використали авіаційний боєприпас "‎Гром-Е1" – гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети.

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Які наслідки останнього обстрілу Харкова 22 жовтня

У місті чутно звуки вибухів – окупанти атакують Харків КАБами. Будьте обережні. Можливі повторні пуски,

– написав Ігор Терехов о 21:24.

Незабаром стало відомо, що загарбники поцілили по кількох районах міста.

"На місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району", – повідомив Терехов.

Окрім цього, є приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих там також уточнюється.

О 22:16 Олег Синєгубов підтвердив, що зафіксовані влучання КАБів у Київському та Холодногірському районах. На щастя, в обох випадках немає постраждалих.

У Холодногірському районі КАБ влучив у землю, відбулося руйнування легких дерев'яних конструкцій, без пожежі. У Київському районі частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджено гаражі поруч.

Важливо! 24 Канал стежитиме за перебігом подій. Будьте в укритті! А новини про обстріли можна прочитати в нашому телеграм-каналі.

Де зараз тривога

О 21:44 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південних областей, де оголошено повітряну тривогу. А вже о 21:51 – про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Тривога охопила половину України:

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