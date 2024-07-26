Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетой: сбили 20 беспилотников

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В ночь на 26 июля оккупанты выпустили 22 "Шахеды".

Также был нанесен удар баллистической ракетой “Искаденр-М”. Боевая работа проводилась в четырех областях Украины.

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Как отработало ПВО

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что ночью Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области.

Он рассказал, что радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 22 "Шахедов". Оккупанты выпускали их с мыса Чауда в Крыму и из российского Курска.

20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях,

– говорится в сообщении.

Олещук добавил, что для отражения воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

Напомним, что утром поступила информация об атаке на Нежин Черниговской области. Там "Шахеды" оккупантов попали в общежитие и объект инфраструктуры, известно о по меньшей мере одном пострадавшем.